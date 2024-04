LINDAU. Die Wasserschutzpolizei Lindau bietet am 20.04.2024 eine kostenlose Gravuraktion für Bootsinventar und Außenbordmotoren für die Besitzer von Booten an. Hierdurch kann wertvolles Bootsinventar eindeutig gekennzeichnet und im Falle eines Diebstahls zurückverfolgt werden.

An und auf den bayerischen Seen kommt es immer wieder zu Diebstahlserien von Bootsmotoren und Bootszubehör. Die Diebstähle werden wegen des Nutzungsintervalls der Boote oft sehr spät bemerkt. Ermittlungen der Polizei haben gezeigt, dass es sich bei den Tätern oft um organisierte Banden handelt. Bei den Tätern wurden oft manipulierte Bootsmotoren aufgefunden, die aber den Geschädigten nicht zugeordnet werden konnten. Zur besseren Identifizierung von entwendeten Motoren und Wassersportzubehör, aber auch als Diebstahlschutz, bietet die Bayerische Wasserschutzpolizei an, Bootsmotoren und Wassersportzubehör mit einer Individualnummer zu gravieren.

Die Polizei empfiehlt diese kostenlose Präventionsmaßnahme, da Hersteller die Individualnummern von Motoren meist nur mit einem Sticker (Aufkleber) am Bauteil anbringen. Diebe können diese ohne großen Aufwand leicht entfernen. Eine Zuordnung der Motoren ist für die Polizei im Falle einer Kontrolle oder einer Sicherstellung dann nur noch schwer möglich.

Die Gravuraktion der Wasserschutzpolizei Lindau in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Wasserschutzpolizei-Zentralstelle in Schwabach findet am

Samstag, 20.04.2024 im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

in 88131 Lindau (Bodensee) am Kran statt.

Um Wartezeiten zu vermeiden werden Interessenten gebeten, sich vorab telefonisch bei der PI Lindau unter der Tel. 08382/9100 anzumelden. (PI Lindau – WSP-Gruppe)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).