HAUNDORF. (378) Am Sonntagmittag (14.04.2024) kam es in Haundorf, Ortsteil Gräfensteinberg, (Lkrs Weißenburg-Gunzenhausen) zu einem schweren Verkehrsunfall mit bislang ungeklärtem Hergang an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Die Polizei Gunzenhausen sucht Zeugen des Unfalls.



Gegen 12:22 Uhr fuhren die beiden befreundeten Motorradfahrer (57 und 61 Jahre alt) auf der B466 in Fahrtrichtung Obererlbach. Kurz vor der Abzweigung Gräfensteinberg kamen beide aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und wurden hierbei schwer verletzt. Die beiden Motorradfahrer wurden mit einem Rettungswagen beziehungsweise einem Rettungshubschrauber in verschiedene Kliniken gebracht.

Der 57-Jährige erlag am 16.04.2024 im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der 61-Jährige muss weiterhin stationär behandelt werden.

Die Fahrstrecke war an der Unfallstelle für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Vor Ort waren eine Vielzahl von Einsatzkräften der Rettungsdienste, der Feuerwehr sowie der Polizei im Einsatz. Zudem betreuten Notfallseelsorger die Angehörigen.



Die Polizeiinspektion Gunzenhausen hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Um den Unfallhergang genau rekonstruieren zu können, bitten die Beamten Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09831 6788 - 0 zu melden.



Erstellt durch: Moritz Schlösser / mc