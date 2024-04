LECHBRUCK. Am vergangenen Wochenende kam es in Lechbruck zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 37-jähriger Mann durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt wurde.

Hintergrund war die beabsichtigte Trennung einer Frau von ihrem Ehemann. Dieser zeigte sich damit nicht einverstanden und erschien mit weiteren Familienangehörigen beim neuen Lebensgefährten der Frau. Auf der Terrasse des Anwesend entstand ein Streit zwischen den Anwesenden. Im Verlauf des Streits wurde der Noch-Ehemann durch einen Messerstich des Nebenbuhlers lebensgefährlich verletzt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen und noch in der gleichen Nacht operiert. Nach jetzigem Kenntnisstand ist er außer Lebensgefahr.

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde am Samstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Kempten vorgeführt, welche die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags anordnete. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kripo Kempten. (KPI Kempten)

