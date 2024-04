OBERSTDORF. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 59-Jährigen aus Oberstdorf ist beendet. Beamte trafen den Mann am Morgen des 17.04.2024 an.

Der Mann meldete sich selbständig bei der Integrierten Leitstelle in Kempten. Er hielt sich in Oberstdorf auf und war leicht verletzt, der Rettungsdienst übernahm die weitere Behandlung des Mannes, der im Anschluss in ein Klinikum eingeliefert wurde.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person – zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung. (PSt Oberstdorf)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).