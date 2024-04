OBERSTDORF. Seit dem 09.04.2024 wird eine 63-Jährige aus Oberstdorf vermisst.

Die Dame ist etwa 160 cm groß, hat schulterlange dunkle Haare und gebräunte Haut. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließ sie ihre Wohnung am 09.04.2024 in unbekannte Richtung. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Die Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Aufgrund ihres Gesamtzustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Link zur Vermisstenfahndung: Vermisstenfahndung

Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person. Hinweise nimmt die Polizei Oberstdorf unter der 08322/96040 entgegen. (PSt Oberstdorf)

