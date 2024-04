WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Die Polizeiinspektion Waldkraiburg bekommt zum 1. Mai 2024 einen neuen Dienststellenleiter. Erster Polizeihauptkommissar Georg Deibl geht in den Ruhestand, die Leitung der Waldkraiburger Polizei übernimmt Polizeihauptkommissar Uwe Schindler.

Der Amtswechsel wurde bereits am Dienstag, den 16. April 2024, im Rahmen einer Veranstaltung im Vorfeld zum offiziellen Inkrafttreten zum 1. Mai 2024 gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr Waldkraiburg stellte hierfür dankenswerterweise ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, was zugleich die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr unterstreicht. Polizeipräsident Manfred Hauser ließ zunächst unter den Augen der geladenen Gäste, darunter der Landrat des Landkreises Mühldorf am Inn, Maximilian Heimerl, die Dritte Bürgermeisterin von Waldkraiburg, Karin Bressel, sowie persönliche Gäste der Protagonisten, die 42 Jahre währende Karriere von EPHK Deibl Revue passieren.

Der im Landkreis Traunstein wohnhafte 61-Jährige blickt auf eine abwechslungs- und erfolgreiche Karriere bei der Bayerischen Polizei zurück und darf sich von nun an vermehrt seinen privaten Interessen sowie seiner mehrköpfigen Familie widmen. Herr Deibl wurde im September 1982 im damaligen mittleren Dienst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingestellt und ausgebildet. Danach war er für 6 Jahre Schichtbeamter bei der Polizeiinspektion sowie der Zivilen Einsatzgruppe Rosenheim. Nach seinem Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck stieg er 1995 in die heutige 3. QE (ehemals gehobener Dienst) auf und war anschließend unter anderem als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn eingesetzt. Seit 2016 leitete Herr Deibl die Polizeiinspektion Waldkraiburg. Während dieser Zeit war er bei zahlreichen Einsätzen gefordert, darunter die aufsehenerregenden Anschläge auf türkische Geschäfte im Jahr 2020 und die damit verbundene Gründung der SOKO „Prager“.

Polizeipräsident Hauser dankte Herrn Deibl für seine Dienste und wünschte ihm für seinen neuen Lebensabschnitt viel Glück und Gesundheit.

Als Nachfolger und neuer Leiter der Polizeiinspektion Waldkraiburg wurde Herr Uwe Schindler bestellt. Der in Waldkraiburg aufgewachsene 54-jährige Polizeihauptkommissar und dreifache Vater war zuletzt stellvertretender Dienststellenleiter bei der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Herr Schindler wurde 1987 im damaligen mittleren Dienst eingestellt und absolvierte seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt. Als Angehöriger der damaligen Polizeiinspektion Fahndung Traunstein (heute Grenzpolizeiinspektion Piding) gelang ihm unter anderem im Jahr 2004 zusammen mit seinem Streifenpartner der noch bis heute größte Heroinfund in einem PKW in Bayern (69,5 Kilogramm). Nach seinem Studium für die 3. QE an der Hochschule in Fürstenfeldbruck leitete Herr Schindler beispielsweise eine Dienstgruppe der Polizeiinspektion Burghausen sowie die Zivile Einsatzgruppe der ZED Traunstein für mehrere Jahre. Seit 2019 ist er stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Mühldorf am Inn und ist hier neben weiteren Einsatzlagen federführend bei den jährlich stattfindenden Altstadt- und Traditionsvolksfesten in Mühldorf.

Polizeipräsident Hauser zeigte sich sehr zufrieden mit der Neubesetzung des Dienststellenleiterpostens bei der Polizeiinspektion Waldkraiburg und wünschte ihm für seine neue Aufgabe stets ein glückliches Händchen und viel Erfolg.