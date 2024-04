0762 – Unfallverursacher nach Flucht ermittelt

Hochzoll – Am gestrigen Montag (15.04.2024) ereignete sich in der Maria-Alber-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 22-Jährigen und einer 62-Jährigen.

Gegen 17.00 Uhr fuhr der 22-jährige Autofahrer auf der Maria-Alber-Straße in Richtung Süden. An der Kreuzung zur Friedberger Straße konnte der 22-Jährige offenbar nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck der an der Ampel stehenden 62-jährigen Autofahrerin auf.

Der 22-Jährige entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei das Kennzeichen des Autos ermitteln und den 22-Jährigen als Unfallverursacher identifizieren.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

0763 – Verkehrsunfälle im Stadtgebiet

Lechhausen – Am gestrigen Montagnachmittag (15.04.2024) kam es an der Kreuzung Blücherstraße/Schleiermacherstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen und einem 49-jährigen Autofahrer.

Gegen 14.30 Uhr fuhr der 31-Jährige mit seinem Auto auf der Blücherstraße in Richtung Osten. An der Kreuzung zur Schleiermacherstraße übersah er offenbar beim Wenden den stadteinwärts fahrenden 49-jährigen Autofahrer, weshalb es zu einem Zusammenstoß zwischen den zwei Autos kam.

Bei dem Unfall wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.



Hochzoll – Am Montagabend (15.04.2024) kam es an der Mühlhauser Straße/Bürgermeister-Wegele-Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen einem 57-jährigen Autofahrer und einer 28-jährigen Autofahrerin.

Der 57-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der Mühlhauser Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Bürgermeister-Wegele-Straße kam es zum Zusammenstoß mit der 28-Jährigen, die den Kreuzungsbereich querte. Möglicherweise zeigte die Ampel des 57-Jährigen zum Unfallzeitpunkt rot.

Bei dem Unfall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Die zwei Autos waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von rund 45.000 Euro.

0764 – Scheibe eingeschlagen

Lechhausen – Am gestrigen Montagnachmittag (15.04.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Jugendlicher im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr eine Hauseingangstüre in der Königsberger Straße. Der Unbekannte entfernte sich mit drei weiteren Jugendlichen von der Örtlichkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den unbekannten Jugendlichen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0765 – Fahrzeug beschädigt

Antonsviertel – Im Zeitraum von Sonntag (14.04.2024), 22.30 Uhr bis Montag (15.04.2024), 08.30 Uhr zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen BMW X3 in der Mundingstraße. Zudem riss er den hinteren Scheibenwischer des Fahrzeugs ab.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0766 – Unter Drogen im Straßenverkehr

Oberhausen – Am gestrigen Montag (15.04.2024) war ein 31-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 31-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest war positiv. Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen und unterband dessen Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen den 31-Jährigen.

0767 – Täterermittlung nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (12.04.2024) beobachtete ein Mann zwei Jugendliche, wie sie eine Hauswand in der Dieselstraße besprühten und meldete dies der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die zwei Jugendlichen identifiziert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden 12- und 14-jährigen Jugendlichen.