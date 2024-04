593. Staatsschutzrelevantes Delikt – Isarvorstadt

Am Samstag, 13.04.2024, gegen 17:50 Uhr, verständigte ein Anwohner in der Isarvorstadt den Polizeinotruf 110. Er teilte mit, dass sich im dortigen Nahbereich ein Mann befindet, welcher dem Anwohner durch die lautstarke Äußerung von nationalsozialistischen Grußformen aufgefallen war.

Durch die verständigten Streifen der Münchner Polizei konnte ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen werden.

Gegen den 60-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 60-jährige Tatverdächtige wieder entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

594. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Schwabing West

- siehe 3. Nachtrag der Medieninformation vom 15.04.2024, Nr. 592

Seit Montag, 15.04.2024, gegen 16:00 Uhr, wurde eine 82-Jährige, wohnhaft in Schwabing-West vermisst.

Ein Anwohner der Heimstättenallee in Planegg hatte am Montag, 15.04.2024, gegen 23:30 Uhr im dortigen Bereich eine ältere, scheinbar orientierungslose Frau gesehen und verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Die eintreffende Streife der Münchner Polizei konnte die Dame als die Vermisste identifizieren.

Die 82-Jährige wurde wohlbehalten zur örtlich zuständigen Polizeidienststelle gebracht und im Anschluss von einem Angehörigen abgeholt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

595. Auseinandersetzung im Straßenverkehr – Solln

Am Montag, 15.04.2024, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein anfangs unbekannter Mann auf der Eberlestraße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 8 hielt ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw am linken Fahrbahnrand. An der rechten Seite des Pkw befand sich ein 19-Jähriger. Als der Mann mit dem BMW Pkw an dem haltenden Pkw vorbeifuhr, touchierte er mit seiner rechten Seite den Pkw und den 19-Jährigen. Der Fußgänger wurde hierbei nicht verletzt, der Pkw jedoch beschädigt.

Nach dem Zusammenstoß versuchte der 19-Jährige durch Schlagen auf den vorbeifahrenden Pkw auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann setzte seine Fahrt fort, woraufhin der 19-Jährige in den haltenden Pkw des 48-Jährigen einstieg und dem BMW hinterherfuhren.

An der Einmündung zur Herterichstraße fuhr der 48-Jährige links am BMW vorbei und stellte sich quer vor das Fahrzeug, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die beiden Personen, der Fahrer des VW Pkw der 48-Jährige als auch der 19-Jährige verließen das Fahrzeug. Der 19-Jährige begann mehrmals mit dem Fuß gegen den BMW zu treten, wodurch dieser beschädigt wurde.

Der Mann fuhr unvermittelt mit dem BMW links am Pkw des 48-Jährigen vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem 48-Jährigen, wobei dieser leicht verletzt wurde.

Der BMW-Fahrer entfernte sich im Anschluss, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit. Im Anschluss wurde der Polizeinotruf 110 durch den 48-Jährigen gewählt.

Gegen den BMW-Fahrer wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Hier ergab sich im Rahmen der ersten Ermittlungen ein Tatverdacht gegen einen 27-Jährigen mit Wohnsitz in München. Gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Gegen den 48-Jährigen wird nun unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

596. Brandfall – Laim

Am Montag, 15.04.2024, gegen 04:15 Uhr, brannte im Bereich der Stöberlstraße zwei Müllcontainer. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Müllcontainer wurden durch den Brand zerstört. Ein geparkter Pkw und mehrere Bäume wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stöberlstraße, Perhamerstraße und dem Agricolaplatz (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

597. Raubdelikt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 14.04.204, gegen 21:45 Uhr, meldeten Passanten dem Polizeinotruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einer Grünanlage.

Vor Ort konnte die Polizei einen 27-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg feststellen, welcher mit schweren Kopfverletzungen am Boden lag.

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 21-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, angetroffen werden. Bei dem 38-Jährigen konnte das zuvor geraubte Mobiltelefon des 27-Jährigen aufgefunden werden. Zudem räumte der 21-Jährige eine Tatbeteiligung ein.

Der 27-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden und wurde dort einer Not-Operation unterzogen.

Der 38-Jährige und der 21-Jährige werden nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Raub angezeigt. Der 21-Jährige wurde nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen und der 38-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Tag darauf wurde allerdings kein Haftbefehl gestellt, weshalb der 38-Jährige wieder entlassen wurde.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Nußbaumstraße, Lindwurmstraße und Sendlinger-Tor-Platz (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

598. Brand in Lebensmittelgeschäft – Bogenhausen

Am Sonntag, 14.04.2024, gegen 23:30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Lebensmittelgeschäft gerufen. Das erste Obergeschoss des Ladengeschäftes war verraucht. In einem Büroraum konnte schließlich ein offenes Feuer festgestellt werden, welches von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Die Schadenssumme wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat am 16.04.2024 die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern derzeit noch an.

599. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; drei Personen verletzt; Pkw flüchtet – Milbertshofen

Am Montag, 15.04.2024, gegen 18:10 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Linienbus auf der Moosacher Straße in Richtung Frankfurter Ring.

Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen ebenfalls auf der Moosacher Straße in dieselbe Richtung.

Der weiße Kleinwagen befand sich auf dem Fahrstreifen links neben dem Linienbus. Der weiße Kleinwagen wechselte kurz vor dem Linienbus auf dessen Fahrstreifen, ohne auf diesen zu achten.

Der 63-Jährige musste daraufhin mit dem Linienbus eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem von links auf seinen Fahrstreifen wechselnden Pkw zu verhindern. Durch die Gefahrenbremsung stürzten eine 38-Jährige, eine 60-Jährige und eine 61-Jährige (alle drei mit Wohnsitzen in München) zu Boden und verletzten sich.

Der unbekannte Fahrzeugführer des weißen Kleinwagens fuhr weiter, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Die drei gestürzten Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

600. Terminhinweis: Die Aktion Münchner Fahrgäste bietet Zivilcourage-Kurse an

Die Aktion Münchner Fahrgäste bietet unter dem Motto „Notfall? Du hilfst - ich auch!“ kostenfreie Zivilcourage-Kurse an, um Menschen dabei zu helfen, angemessen auf Notfallsituationen zu reagieren und Zivilcourage zu zeigen. Diese Kurse werden in Kooperation mit dem Polizeipräsidium München und der Bundespolizeiinspektion München durchgeführt und beinhalten sowohl theoretische Erklärungen als auch praktische Rollenspiele unter Anleitung erfahrener Polizeibeamter.

Die Kurse finden im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in der Schwanthalerhöhe (Haupteingang, Halle 1, Am Bavariapark 5, 80339 München an der Alten Messe / Theresienhöhe) statt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen pro Kurs begrenzt, und es werden fünf Kurse bis zum Sommer 2024 angeboten. Die Schulungen dienen dazu, gefährliche Situationen zu vermeiden und angemessen zu handeln, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Neben Selbstbehauptung und Zivilcourage werden auch praktische Fähigkeiten, wie die Nutzung von Rettungs- und Hilfeeinrichtungen sowie die richtige Verhaltensweise in Notfällen, vermittelt.

Die Kurse sind auch für Jugendliche geeignet. Sie bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus Theorie und Praxis, um das richtige Verhalten zu erlernen. Die Teilnehmer erhalten Hilfestellungen zur Vermeidung von Gefahrensituationen und zur korrekten Meldung von Vorfällen.

Die Anmeldung für die Kurse ist kostenlos und kann über die Website www.fahrgaeste.de/training erfolgen. Der nächste Kurs findet am Samstag, 20. April 2024, von 13:00 bis 17:00 Uhr, statt.

Im Rahmen der Kursteilnahme ist der Besuch des Verkehrsmuseums kostenlos.

Weitere Kurstermine:

Dienstag, 14. Mai, 13 - 17 Uhr

Mittwoch, 19. Juni, 13 - 17 Uhr

Donnerstag, 18. Juli, 13 - 17 Uhr

Dienstag, 20. August, 13 - 17 Uhr