OBERSTDORF. Seit dem 15.04.2024 wird ein 59-Jähriger aus Oberstdorf vermisst. Wer hat Ihn gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Am späten Montagabend wurde bei der Polizei ein 59-jähriger Mann aus Oberstdorf vermisst gemeldet. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass dieser sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Der 59-Jährige wurde zuletzt am 15.04.2024 gegen 12:30 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen.

Die bisher durchgeführten, umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei Oberstdorf führten nicht zum Auffinden der Person.

Neben der Überprüfung möglicher Anlaufadressen und Hinwendungsorte durch die Polizei Oberstdorf, war ein Personensuchhund (Mantrailer) der Polizei im Einsatz. Dieser konnte zunächst auch eine Fährte des Vermissten aufnehmen, welche sich jedoch im Bereich des Bahnhofs verlor. Es ist also möglich, dass der Vermisste mit Bus oder Bahn unterwegs ist.

Beschreibung des Vermissten:

ca. 175 cm groß

90 kg

kräftige Statur

Oberlippenbart

Halbglatze, graue Haare

vermutlich mit Jeans und Polo-T-Shirt bekleidet

Die Vermisstenfahndung finden Sie hier

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten werden an die Polizeistation Oberstdorf unter der 08322/96040 oder jede andere Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf 110 erbeten. (PSt Oberstdorf)

