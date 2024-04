PASSAU. In der Nacht von Sonntag (14.04.2024) auf Montag (15.04.2024) gegen 01.00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Passau in der Bahnhofstraße von einem Mann angesprochen, der nach eigenen Angaben soeben in einer Bank in der Bahnhofstraße ein Feuer entzündet habe.

Als die Beamten mit dem 31-jährigen Mann gegen 01.00 Uhr zu der Bankfiliale kamen, stellten sie brennende Kartonagen im dortigen Eingangsbereich fest, die sie umgehend zu löschen begannen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand kurz darauf endgültig löschen. Verletzte Personen gab es nicht, es entstand ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Veröffentlicht: 16.04.2024, 10.24 Uhr