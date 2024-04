HIRSCHAID / LKR. BAMBERG. Infolge eines medizinischen Notfalls verunglückte ein Mann mit seinem Pkw. Trotz sofortiger Reanimation starb er an der Unfallstelle.

Am Dienstagmorgen teilte ein aufmerksamer Passant einen Verkehrsunfall in Hirschaid in der Gemeinde Seigendorf mit. Er bemerkte sofort, dass der Fahrer, ein 59-jähriger Mann aus dem oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau, nicht ansprechbar war. Leider starb der Mann trotz sofort hinzugerufenem Rettungsdienst und umgehender Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelten, dass der Mann mit seinem Pkw Volvo gegen eine Grundstücksbegrenzung fuhr. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor er zuvor aufgrund einer Erkrankung das Bewusstsein und damit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.