SCHWANDORF. LKR SCHWANDORF. Das Gemeinsame Zentrum in Schwandorf freute sich gestern über den Besuch des Bayerischen Staatsministers für Europaangelegenheiten und Internationales, Herrn Eric Beißwenger. Der Staatsminister wurde durch den Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger und die beiden Koordinatoren des Gemeinsamen Zentrums, Ersten Polizeihauptkommissar Roland Heldwein und Major Pavel Rybar empfangen. Mit Blick auf die besondere Struktur einer internationalen Polizeidienststelle gewann der Staatsminister einen Eindruck der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Am Montag, 15. April, durfte sich das Gemeinsame Zentrum der Polizei in Schwandorf über hohen Besuch freuen. Der bayerische Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales brachte viel Zeit mit, um sich die besondere Dienststelle im Herzen der Oberpfalz anzusehen und ihre wichtige Rolle in der grenzüberschreitenden Polizei- und Zollarbeit nachzuvollziehen. Mit dem modernen deutsch-tschechischen Polizeivertrag im Rücken versteht sich die Dienststelle als Vermittler zwischen den beiden Ländern und bietet den Behörden beider Länder eine Verfügbarkeit rund um die Uhr. Dementsprechend sind die deutschen und tschechischen Beamten Ansprechpartner für das gesamte Bundesgebiet wenn es um polizeiliche und zollrechtliche Fragen der grenzüberschreitenden Sicherheitsarbeit geht. In den Mittelpunkt des Gesprächs rückte vor allem die Herausforderung der Sprache. Sowohl auf deutscher, wie auch auf tschechischer Seite finden inzwischen Sprachangebote statt, um der sprachlichen Hürde zu begegnen. Im Rahmen des Besuchs begrüßte neben Vertretern der Bundespolizei, des deutschen und tschechischen Zolls auch die Lokalpolitik mit Herrn Landrat Ebeling und Herrn Ersten Bürgermeister Feller den Minister am Standort Schwandorf. Mit Dank für den gewinnbringenden Austausch und einer kleinen Aufmerksamkeit verabschiedete zum Schluss Polizeipräsident Thomas Schöniger den Staatsminister.