592 . Vermissung - Öffentlichkeitsfahndung

Eine 82-jährige Frau, wohnhaft in Schwabing West, wurde zuletzt am 15.04.2024 gegen 16:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen. Bei der Dame ist eine Erkrankung mit kognitiver Einschränkung bekannt, wodurch sie desorientiert sein könnte und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Wohnanschrift und die nähere Umgebung wurden von der Polizei bereits intensiv abgesucht. Die 82-Jährige konnte dabei nicht angetroffen werden.

Den Öffentlichkeitsfahndung mit einer Beschreibung der Vermissten finden Sie hier: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/065638/index.html

Das Kommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.