OBERFRANKEN. Am heutigen Montag startet der europaweite „Speedmarathon“ unter Federführung des europäischen Verkehrspolizei-Netzwerks „ROADPOL“. Auch die oberfränkischen Dienststellen werden am kommenden Wochenende 24 Stunden lang verstärkt an zahlreichen Messstellen vertreten sein.

Hauptunfallursache: Überhöhte Geschwindigkeit

Die nicht angepasste Geschwindigkeit blieb auch im Jahr 2023 eine der Hauptunfallursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Etwa ein Drittel aller Verkehrstoten waren im Jahr 2023 in Oberfranken darauf zurückzuführen. Um die Bevölkerung verstärkt zu sensibilisieren, leistet die oberfränkische Polizei an etwa 80 möglichen Messstellen ihren Beitrag zu der Aktion gegen Raser.

Gemeinsam sicher im Straßenverkehr

Mit dem Blitzmarathon soll das Thema Geschwindigkeit in den Fokus gerückt werden. Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgelder einzunehmen. Leisten Sie durch angepasste Geschwindigkeit Ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit auf Oberfrankens Straßen.

Der Blitzmarathon findet von Freitag, 19. April, 6 Uhr, bis Samstag, 20. April, 6 Uhr, statt. Alle möglichen bayerischen Messstellen sind bereits im Vorfeld auf der Internetseite des Bayerischen Innenministeriums, unter folgendem Link, öffentlich einsehbar: https://www.innenministerium.bayern.de/med/aktuell/archiv/2023/230421blitzmarathon/