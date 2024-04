Einbruch in Reihenhaus - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Während die Eigentümer im Urlaub waren, haben sich Einbrecher über das vergangene Wochenende gewaltsam Zugang zu ihrem Haus verschafft. Nach jetzigem Sachstand entwendeten die Täter Schmuck in noch nicht beziffertem Wert und flohen unerkannt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Wochenende haben Einbrecher die Abwesenheit der Anwohner genutzt um in ihr Haus einzubrechen. Der genaue Zeitraum lässt sich bislang nicht näher eingrenzen. Tatort ist ein Reihenhaus in der Marienstraße. Die Täter gelangten gewaltsam ins Innere und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Hierbei entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Einbrecher entkamen unerkannt mit einzelnen Wertgegenständen mit noch unbekanntem Wert.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen vor Ort übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise

Wer hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?



Wer ist in der Zeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Polizei klärt Unfallflucht schnell - Fahrer unter Alkoholeinfluss

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntagmittag hat ein 46-Jähriger auf der Adenauer-Brücke einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Eine Streife der Polizei Aschaffenburg konnte den Mann kurz nach dem Unfall noch fahrend antreffen. Er war deutlich alkoholisiert.

Der 46-Jährige ist gegen 12:30 Uhr mit seinem VW auf dem Westring in Richtung Leider unterwegs gewesen. Auf der Brücke ist er bei einem Fahrstreifenwechsel einem Chevrolet aufgefahren, an dessen Steuer eine 42-jährige Frau saß. Verletzt wurde in Folge des Unfalls glücklicherweise niemand - es ist bei Blechschäden geblieben. Der VW-Fahrer hat jedoch nicht angehalten und ist stattdessen davongefahren.

Eine Polizeistreife konnte den Flüchtigen wenige Minuten später im Ortsbereich von Mainaschaff stoppen und kontrollieren. Dabei fiel den Beamten schnell Alkoholgeruch bei dem Fahrer auf. Ein Vortest ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Der 46-Jährige musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Darüber hinaus stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher.

Ermittelt wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Pkw in Leitplanke - Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein BMW alleinbeteiligt in eine Fahrbahnbegrenzung gekracht ist. Der Geschehensablauf ist noch unklar. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Dem Sachstand nach ist am frühen Donnerstagmorgen ein BMW 435i gegen 03:40 Uhr im Übergang von der A3 auf die B469 in Richtung Obernburg verunfallt. Weitere Fahrzeuge waren daran offensichtlich nicht beteiligt. Die beiden Fahrzeuginsassen sind dabei glücklicherweise unverletzt geblieben. An der Leitplanke und dem Pkw ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach suchen daher nach möglichen Zeugen, die das Geschehen auch nach dem Unfall beobachtet haben könnten.

Hinweise werden unter Tel. 06021/857-2530 entgegengenommen.

Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

WEILBACH, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein bislang Unbekannter in den Kindergarten eingebrochen. Die Miltenberger Polizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 07:00 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam in den Kindergarten in der Straße "An der Güterhalle" ein. Dem Sachstand nach verschaffte sich der Täter Zutritt zum Büro und ging den dortigen Safe an.

Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro, der genaue Beuteschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter 09371/945-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag ist es gegen 14:40 Uhr im Bereich der Anschlussstelle von der B469 zur A3 in Richtung Frankfurt zu einer Unfallflucht gekommen. Ein hellbrauner Kleinbus mit Anhänger hat an der dortigen Fahrbahnverengung aufgrund eines Bremsmanövers einen Unfall verursacht, bei dem ein Fiat in aufgestellte Warnbaken gefahren ist. Der Kleinbus ist anschließend ohne anzuhalten weitergefahren.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag wurden ein grauer Opel Mokka und ein schwarzer BMW X1 bei einer Unfallflucht beschädigt. Die Autos standen zwischen 12:50 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzes "Am Eller".

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag wurde ein schwarzer Mercedes Vito angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war zwischen 16:00 Uhr und 17:40 Uhr in der Ludwigstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 14:45 Uhr, hat ein Unbekannter Pflanzen aus dem Garten eines Anwesens in der Eichenbühler Straße offensichtlich herausgerissen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

MILTENBERG. In der Zeit zwischen Samstag, 15:00 Uhr, und Sonntag, 17:00 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines weißen Seat Ibizas mutwillig beschädigt. Das Auto war in der Straße "Im Rainlein" abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.