FÜRTH. (368) Am Freitagmorgen (12.03.2024) kam es in der Fürther Südstadt zu einem Verkehrsunfall mit bislang ungeklärtem Hergang bei dem ein Motorradfahrer stürzte. Die Verkehrspolizei Fürth sucht Zeugen des Unfalls.



Der 56-jährige Motorradfahrer befuhr gegen 00:45 Uhr die Schwabacher Straße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung Schwabacher Straße / Jahnstraße bremste er aus ungeklärter Ursache stark ab, stürzte und rutschte mehre Meter über die Fahrbahn bis er leicht verletzt im Kreuzungsbereich zum Liegen kam, wo er von einer Zeugin gefunden wurde. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Der Motorradfahrer selbst hat keinerlei Erinnerungen an den Sturz. Über einen weiteren Verkehrsteilnehmer liegen bislang keinerlei Erkenntnisse vor.

Eine weitere Zeugin meldete nun, dass drei weitere Fahrzeuge zuvor an der Unfallörtlichkeit gewesen wären, welche sich bis zum Eintreffen der Polizeibeamten bereits entfernt hätten.

Die Verkehrspolizei Fürth hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Unfallzeugen. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall wahrnehmen konnten und die vor Ort befindlichen Fahrzeugführer werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 973997 – 115 zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser