PASSAU. Am Samstag (13.04.2024) gegen 16.53 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Paar Schuhe aus einem Sportgeschäft in der Äußeren Spitalhofstraße. Als er beim Verlassen des Geschäfts angesprochen wurde, bedrohte er einen Mitarbeiter mit einem Messer. Die Kripo Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 16.53 Uhr befand sich ein Mann in dem Sportgeschäft und probierte Sportschuhe an. Er entfernte die Diebstahlsicherung und verließ das Geschäft samt angezogener Schuhe. Mehrere Mitarbeiter folgten dem Mann und sprachen ihn außerhalb des Geschäfts an. Dieser traf sich dort mit einem weiteren Unbekannten, der wohl auf ihn wartete. Der Tatverdächtige soll ein Messer gezogen haben, welches er in Richtung eines Mitarbeiters hielt und ihn bedrohte. Die beiden unbekannten Männer entfernten sich daraufhin mit Fahrrädern in Richtung Spitalhofstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Personenbeschreibung

Der tatverdächtige Mann war etwa 35 Jahre alt und 175 cm groß. Er hatte eine schlanke Statur und eine Glatze. Bekleidet war er mit einer hellgrauen kurzen Hose sowie mit einem dunkelgrauen T-Shirt, ein blaues Stirnband und blaue Sportschuhe. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack dabei und fuhr mit einem weißen E-Bike davon.

Die Kripo Passau bittet, sachdienliche Hinweise zu der Person unter der 0851/9511-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 15.04.2024, 13.30 Uhr