BAISWEIL / B 16. Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, wurde am Polizeinotruf ein verunfalltes Fahrzeug mit eingeklemmter Person neben der Bundesstraße 16 mitgeteilt. Die -jährige Fahrerin des Fahrzeugs verstarb noch an der Unfallstelle.

Die 24-jährige Pkw-Lenkerin fuhr von Helchenried in Richtung Lauchdorf. Dort kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Die Fahrzeuglenkerin wurde hierbei tödlich verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. An der Unfallstelle waren neben Rettungsdienst und Notarzt die Polizei Mindelheim und Kaufbeuren sowie der Zentrale Ergänzungsdienst des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West und die Freiwillige Feuerwehr Dirlewang im Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme, für die durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt wurde, war die B 16 komplett gesperrt und konnte erst kurz vor Mittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. (PI Kaufbeuren)

