583. Raubdelikt – Perlach

Am Samstag, 13.04.2024, gegen 20:10 Uhr, betraten drei bislang unbekannte Täter ein Lebensmittelgeschäft in Perlach und nötigten einen Mitarbeiter unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstands zur Herausgabe von Bargeld. Zwei der Täter trugen Sturmhauben, einer trug einen Motorradhelm. Der Mitarbeiter händigte daraufhin den Tätern mehrere Hundert Euro Bargeld aus. Im Anschluss flohen die drei Unbekannten über den Parkplatz, wobei ein weiterer Mitarbeiter versuchte, sie aufzuhalten. Dabei verloren sie den erbeuteten Geldbetrag und einen Teil der Maskierung.

Im Anschluss wurde die Polizei alarmiert, welche sofort mit mehreren Streifen im Umfeld nach den Tätern fahndete. Die Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Kriminalpolizei durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 30 bis 40 Jahre, schlanke Statur, dunkle, kurze Haare, schmale Nase, dünne Lippen; bekleidet mit dunklem Hoodie und dunkler Trainingshose

Täter 2:

Männlich, ca. 185 cm groß, muskulöse Statur; bekleidet mit schwarzer Motorradjacke mit weiß-roten Streifen im Schulterbereich, Sturmhaube, führte schwarzen Motorradhelm mit sich

Täter 3:

Ca. 175 cm groß; bekleidet mit dunkler Kleidung und Sturmhaube

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Putzbrunner Straße, Pfanzeltplatz, Heinrich-Lübke-Straße und Wilhelm-Hoegner-Straße (Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

584. Trickdiebstahl – Altstadt

Am Samstag, 13.04.2024, gegen 17:00 Uhr, befand sich eine 52-Jährige mit Wohnsitz in Baden-Württemberg in Begleitung von Familienangehörigen im Tal (Altstadt).

Dort wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen, ob sie ihm einen Euro geben könnte. Die 52-Jährige verneinte, woraufhin der Mann ihr seine rechte Hand entgegenstreckte, um sich mit Handschlag zu verabschieden. Mit seiner linken Hand schlug er während des Handschlags leicht auf den Handrücken der 52-Jährigen und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Nach einiger Zeit bemerkte die 52-Jährige, dass ein Ring von ihrem Finger fehlte. Sie erstattete daraufhin Anzeige auf einer Polizeidienststelle.

Der Ring hat einen Wert von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 55 (Eigentumsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen:

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, Vollbart; bekleidet mit dunkler Schirmmütze, dünner dunkler Stoffweste, dunkles T-Shirt und dunkler Hose; er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Tal, Viktualienmarkt und Marienplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

585. Vermisstenfall – Öffentlichkeitsfahndung – Pasing

Seit Sonntag,14.04.2024, gegen 18:00 Uhr, wird aus Pasing ein 83-Jähriger vermisst. Er wurde zuletzt in seinem Altenheim in Pasing gesehen. Der 83-Jährige ist orientierungslos und kann sich nicht mehr gut artikulieren. Er befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte verliefen bislang ergebnislos.

Die weitere Bearbeitung wird vom Kommissariat 14 übernommen.

Beschreibung:

Männlich, 180 cm, 80 kg, schlanke Figur, graumelierte kurze Haare

Er müsste mit einer grauen Jogginghose, einem weißen T-Shirt und Sandalen bekleidet sein.

Zeugenaufruf:

Wer hat den 83-Jährigen in der Zeit ab Sonntag, 14.04.2024, nach 18:00 Uhr gesehen?

Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

586. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Fahrrad; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Sonntag, 14.04.2024, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Polizeibeamter mit einem BMW Dienst-Pkw auf der Wittelsbacherstraße in Richtung Fraunhoferstraße. An der Kreuzung zum Baldeplatz beabsichtigte der 23-Jährige nach links auf diesen abzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad die rechte Fußgängerfurt der Wittelsbacherstraße in Richtung Auenstraße. Ein Fahrradweg befindet sich an dieser Örtlichkeit nicht. Beim Abbiegevorgang des 23-Jährigen kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 60-Jährigen, als diese den Baldeplatz über die Fußgängerfurt überqueren wollte.

Die 60-Jährige kam daraufhin zu Sturz und wurde verletzt. Sie benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort. Beide Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

587. Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Fahrrad; zwei Personen verletzt – Thalkirchen

Am Sonntag, 14.04.2024, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Kreppeberg in Richtung Benediktbeuerer Straße und wollte in diese nach rechts abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 40-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec ebenfalls auf dem Kreppeberg hinter dem 36-Jährigen. Als der 36-Jährige zum Abbiegen abbremste, fuhr ihm die 40-Jährige hinten auf. In Folge dessen kamen beide zu Sturz. Beide wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionshinweis:

Die Verkehrspolizei weist darauf hin, dass trotz fehlender Tragepflicht, ein Fahrradhelm Kopfverletzungen verhindern oder zumindest minimieren kann.

588. Diebstahl an einem Kraftfahrzeug – Obersendling

Am 14.04.2024, gegen 19:25 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München das linke Außenspiegelglas von einem geparkten Opel Pkw entfernte.

Im Anschluss sah die Zeugin, wie der 29-Jährige zusammen mit seinen Begleitern, einem 30-Jährigen und einem 51-Jährigen (beide mit Wohnsitzen im Landkreis Ebersberg), das entwendete Spiegelglas an seinem eigenen Pkw anbrachten. Daraufhin verständigte die Zeugin den Notruf der Polizei.

Die eingesetzten Beamten der Münchner Polizei konnten die drei Tatverdächtigen an der Tatörtlichkeit antreffen und festnehmen. Im Anschluss wurden die Drei auf eine nahegelegene Münchner Polizeiinspektion verbracht. Von dort aus wurden sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie wurden wegen des gemeinschaftlichen Diebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 54 (Kfz-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

589. Das Polizeipräsidium München und der Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. veranstalten ein spezielles Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland

Der Straßenverkehr stellt wegen seiner zunehmenden Dynamik und Komplexität immer höhere Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Zudem werden leider auch immer mehr Bürger Opfer von Eigentumsdelikten und anderen Straftaten. Wie die Statistiken zeigen, sind gerade Personen ab 65 Jahren mit einem steigenden Anteil an Verkehrsunfällen beteiligt und von Straftaten betroffen.

Damit Sie sich vor solchen Gefahren schützen können, bieten wir bereits seit mehr als zehn Jahren ein spezielles Sicherheitstraining an, das gleichermaßen Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeugführer anspricht.

Im Bereich der Kriminalprävention wird unter anderem über das Phänomen der Trickbetrügerei informiert und Themen der Zivilcourage besprochen.

Das nächste Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland findet am

Donnerstag, 25.04.2024

statt.

Treffpunkt ist der Verein „Münchner Blaulicht“ in der Bonner Straße 2, 80804 München.

Gemeinsam starten wir um 08:00 Uhr mit einem Omnibus nach Aufhofen, wo Ihnen in der Gaststätte „Jägerwirt“ speziell geschulte Beamte aus den Bereichen der Kriminal- und Verkehrspolizei wertvolle Tipps und Anregungen geben. Nach einem gemeinsamen Mittagessen runden wir das Programm mit einer interessanten Stadtführung in Bad Tölz ab. Gegen 17:30 Uhr wird der Bus wieder in München ankommen.

Das Polizeipräsidium München führt die Fahrt in Kooperation mit dem Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. durch, der sich neben der Kriminalprävention auch stark für die Verkehrsprävention einsetzt.

Der Unkostenbeitrag beträgt 20 Euro pro Person. Nehmen Sie doch mit Ihrem Partner oder einer anderen Begleitperson teil! Die Kosten je Teilnehmer beinhalten die Busfahrt, eine Tasse Kaffee, ein Mittagessen mit Getränk sowie die Stadtführung in Bad Tölz.

Nähere Informationen, weitere Termine sowie die Anmeldung zu den Veranstaltungen sind unter https://www.muenchnerblaulicht.de/ zu finden.

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!