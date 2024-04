BAMBERG. Im Laufe des Samstags drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Brennerstraße ein und stahlen wertvolle Gegenstände. Die Kripo Bamberg sucht nach Zeugen.

Am vergangenen Samstag, im Zeitraum von 13 bis 23 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Wohnung in der Brennerstraße ein. Der Einbruch geschah im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Nachdem sie die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet hatten, nahmen die Unbekannten mehrere hochwertige Gegenstände an sich und verließen das Haus, wie beim Betreten, vermutlich über die Haupteingangstüre.

Dem Eigentümer fehlt eine Sonnenbrille der Marke „Cartier“, ein Feuerzeug von „Dupont“, elf Gramm Gold, ein Fotoapparat der Marke „SONY“ mit Zubehör sowie Herrenschuhe von „Prada“. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen des Einbruchs und sucht nach Zeugen. Hinweise auf Tat oder Täter bitte über die Tel.-Nr. 0951/9129-491.