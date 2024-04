DEGGENDORF. Ein bislang Unbekannter soll am Sonntag, 14.04.2024, einem 20-Jährigen seine Halskette geraubt haben. Die Kripo Deggendorf sucht nun nach Zeugen.

Zunächst soll es zwischen dem 20-Jährigen und dem Unbekannten in einer Deggendorfer Diskothek am Michael-Fischer-Platz zu einer Streiterei gekommen sein. Nachdem der 20-Jährige die Diskothek verlassen hatte, soll ihm der Unbekannte gefolgt sein und schließlich auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend soll er ihm gewaltsam seine Halskette im Wert von rund 400 Euro entwendet haben. Nachdem eine weitere, bislang unbekannte Person hinzukam, flüchtet der Unbekannte. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Zeugen, die den Tathergang am Sonntag, 14.04.2024, gegen 02.45 Uhr am Michael-Fischer-Platz beobachten haben und hierzu sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 15.04.2024, 11.15 Uhr