OBERPFALZ. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit gehören in der Oberpfalz zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer hierfür zu schärfen, nimmt das Polizeipräsidium Oberpfalz am kommenden Freitag, den 19. April, am bayernweiten 24-Stunden-Blitzmarathon teil.

Am Freitag, 19. April 2023, findet der bayernweite Blitzmarathon statt, an dem sich auch das Polizeipräsidium Oberpfalz beteiligt. Ab 06:00 Uhr werden für 24 Stunden durch die Oberpfälzer Polizei insgesamt 81 Messstellen betreut.

Im Jahr 2023 kam es aufgrund nicht angepasster oder überhöhter Geschwindigkeit in der Oberpfalz zu insgesamt 897 Verkehrsunfällen, was einem leichten Anstieg entspricht. Durch den Blitzmarathon sollen die Gefahren und Risiken von Geschwindigkeitsüberschreitungen mehr in das Bewusstsein der Menschen gerückt werden. Ziel soll es sein, die Entwicklung der Unfallzahlen wieder rückläufig zu gestalten. Die Ahndung möglichst vieler Verkehrsverstöße tritt hierbei in den Hintergrund.

Der Schwerpunkt der Geschwindigkeitsüberwachung liegt auf den Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften. Hier verloren im Vorjahr 33 Personen ihr Leben. Der Blitzmarathon zielt darauf ab, den Verkehrsteilnehmern die Verantwortung, die sie im Straßenverkehr für sich und andere tragen, bewusst zu machen und so mehr Akzeptanz für die Einhaltung von Geschwindigkeitsbeschränkungen zu schaffen.

Alle bayernweiten Messstellen können im Internet unter www.innenministerium.bayern.de eingesehen werden.