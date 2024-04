879. Motorrad kommt von der Fahrbahn ab, zwei Personen verletzt – Oberhaching

Am Samstag, 13.04.2024, gegen 13:15 Uhr, fuhr eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit einer 25-jährigen Sozia mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein mit ihrem Kraftrad Yamaha auf der Staatsstraße 2368 von Oberhaching in Richtung Deisenhofen. In einer Linkskurve kam die 27-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Sturz.

Die 27-Jährige verletzte sich leicht und kam mittels Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus. Die 25-jährige Sozia wurde schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus verbracht werden.

Der Sachschaden am Kraftrad wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2368 für die Dauer von ca. einer Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde ohne größere Beeinträchtigungen abgeleitet.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

880. Kind stürzt auf U-Bahngleis – Ramersdorf

Am Freitag, 12.04.2024, gegen 16:20 Uhr, befand sich ein 10-jähriges Kind mit Wohnsitz in München, am Bahnsteig des U-Bahnhofs Innsbrucker Ring am Gleis der U2 Richtung Messestadt-Ost. Während der 10-Jährige mit seinem Handy abgelenkt war, ging er Richtung Gleisbereich und stürzte in der Folge in diesen hinab.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 64-jähriger U-Bahnfahrer mit Wohnsitz in München in den U-Bahnhof ein, konnte aber sofort eine Gefahrenbremsung einleiten.

Nachdem es dem 10-Jährigen gelungen war, sich in den Sicherheitsraum unter der Bahnsteigkante zu retten, kam es zu keinem Kontakt zwischen ihm und der einfahrenden U-Bahn.

Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt und es entstand kein Sachschaden. Der 10-Jährige konnte im Anschluss unversehrt seinem Vater übergeben werden.

Während der Ereignisaufnahme war der Gleisbereich für ca. eine Stunde gesperrt.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

881. Wohnungseinbruch – Bogenhausen

In der Zeit von Montag, 08.04.2024, gegen 14:30 Uhr, bis Samstag, 13.04.2024, gegen 17:00 Uhr, gelangte ein oder mehrere unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise auf den Balkon im zweiten Obergeschoss einer Wohnung in Bogenhausen. Hierbei wurde vermutlich das Dach des Nachbaranwesens benutzt.

Im Anschluss drangen der oder die Täter gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung ein und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Danach flüchteten der oder die Täter mit samt der Tatbeute unerkannt.

Der Vermögensschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Montegelasstraße, Steinbacherstraße und der Neuberghauser Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

882. Betriebsunfall, eine Person verletzt – Aying

Am Samstag, 13.04.2024, befand sich ein 49-jähriger Mann mit Wohnsitz im Landkreis München auf seinem Hof und war mit Wartungsarbeiten seines Häckslers beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache sengte sich die Hydraulik ab und klemmte den 49-Jährigen ein. Aufgrund der Nähe zum Anwesen kamen sofort Nachbarn und Angehörige zu Hilfe und schafften es, den Verunfallten unter dem Häcksler herauszubringen, der 49-Jährige wurde jedoch sofort reanimationspflichtig. Die Ersthelfermaßnahmen wurden telefonisch durch die Rettungsleitstelle angeleitet und im Anschluss durch die eintreffenden Frist-Responder und Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Aying und Helfendorf bis zur Ankunft des Rettungswagens und Rettungshubschraubers übernommen.

Der Verunfallte wurde mit dem Rettungshubschrauber schwerverletzt in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Betriebsunfälle) der Münchner Kriminalpolizei.