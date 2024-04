Am Steuer eingeschlafen - Autobahn gesperrt

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmorgen kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Sattelzug und ein Pkw. Unfallursächlich war offenbar, dass der Fahrer des Pkw eingeschlafen war. Glücklicherweise ist nur ein leichtverletzter zu beklagen.

In den frühen Samstagmorgenstunden kam es auf der A3 zu einem Unfall. Ein mit drei Personen besetzter Pkw fuhr gegen 04:45 Uhr die Autobahn in Richtung Frankfurt entlang. Anscheinend schlief der 20-jährige Pkw-Fahrer kurzzeitig ein und prallte hierbei gegen das Heck eines Sattelzugs. Durch die Kollision blieb das Auto fahruntauglich auf der mittleren Fahrspur stehen, der Sattelzug fuhr rechts ran.

Während der Fahrer des Pkw unverletzt blieb, wurde einer seiner beiden Mitfahrer leicht verletzt. Dieser ist nach einer ersten Versorgung vor Ort, für weitere Untersuchungen, in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden.

Polizei und Feuerwehr haben die Fahrbahn für die Dauer von 30 Minuten gesperrt. Nach der Beseitigung der Trümmer und der Reinigung der Fahrbahn konnte der Verkehr wieder fließen.

Neben der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach waren die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn vor Ort.

Nachdem der 20-jährige Unfallverursacher offenbar am Steuer eingeschlafen ist, muss sich dieser nun neben fahrlässiger Körperverletzung auch wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Verkehrskontrollen am Untermain - Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt

BAYERISCHER UNTERMAIN. Im Laufe der vergangenen Tage haben Polizeibeamte am Untermain gleich mehrere Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen die alkoholisiert gewesen sind.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmorgen haben Beamte einen Pkw in der Aschaffenburger Straße kontrolliert. Der Fahrer roch nach Alkohol, war unkooperativ und verweigerte einen freiwilligen Atemalkoholtest vor Ort. Aus diesem Grund wurde der 22-jährige Fahrer auf die Dienststelle gebracht und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Nachdem alle Maßnahmen auf der Dienststelle abgeschlossen waren, durfte der 22-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am Freitag wurde gegen 22:00 Uhr ein 46 Jahre alter Pkw-Fahrer kontrolliert. Anlass für die Kontrolle war das nicht eingeschaltete Fahrtlicht. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer alkoholisiert war. Nachdem das Testergebnis mehr als ein Promille zeigte, durfte der Mann seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt aber auch sein Führerschein sichergestellt. Nach allen Maßnahmen durfte der Mann die Dienststelle verlassen.

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitag gegen 21:00 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 27-jähriger Autofahrer bemerkte hierbei zu spät, dass eine 38-jährige Fahrradfahrerin vor ihm bremste, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Beamten die den Unfall aufnahmen, erkennten aber schnell, dass die Dame alkoholisiert war. Während sich der Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten muss, wird gegen die Fahrradfahrerin ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sie war mit über zwei Promille unterwegs.

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend kam es an der Kreuzung Obernburger Straße/Hessenstraße zu einem Unfall. Hierbei prallte ein 30-jähriger Autofahrer in die rechte Fahrzeugseite eines Kastenwagens. Durch den Zusammenstoß entstand Schachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der Pkw-Fahrer war mit knapp 0,5 Promille alkoholisiert. Es wurde eine Blutentnahme bei dem 30-jährigen durchgeführt und nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

FAULBACH, LKR. MILTENBERG. Samstagabend gegen 22:30 Uhr kam ein 39-jähriger Autofahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich an der Staatsstraße 2315 im Bereich vom Heugrabenweg. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Fahrer stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Er war mit über einem Promille alkoholisierst. Die Fahrerlaubnis des 39-Jährigen wurde sichergestellt und sein Fahrzeug abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Beginn der Motorradsaison - mehrere schwere Unfälle

BAYERISCHER UNTERMAIN. Das schöne Wetter und die warmen Temperaturen der letzten Tage habe die Motoradsaison eingeleitet - leider kam es an diesem Wochenende zu zwei schweren Unfällen.

WIESEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Freitagabend fuhr eine junge Frau mit ihrem Leichtkraftrad von Frammersbach nach Wiesen. Im Kurvenbereich führte augenscheinlich ein Fahrfehler dazu, dass sie von der Fahrbahn kam und schwer stürzte. Die Verunfallte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik geflogen. Die gesamte Fahrbahn war während der Unfallaufnahme gesperrt.

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 27-jähriger Motorradfahrer verunglückte am Freitagnachmittag aufgrund zu Hoher Geschwindigkeit. Er befuhr die B26 von Sieben-Wegen kommen in Fahrtrichtung Hain im Spessart. In einer Linkskurve kam er zu Sturz. Schwerverletzt wurde der Fahrer zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Vereinsheim in der Bollenwaldstraße eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 23:00 Uhr bis 09:00 Uhr.

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag wurde zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr ein Pkw-Anhänger gestohlen. Der Anhänger der Marke Stema stand auf einer Grünfläche im Hessenthaler Weg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Freitag wurde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 21:10 Uhr ein Fahrrad der Marke Cube entwendet. Es war schwarz/blau und stand abgeschlossen in der Nikolaus-Fasel-Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.