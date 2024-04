VILSHOFEN A. D. DONAU, LKR. PASSAU: Eine erst nachträglich bei der Polizei gemeldete Körperverletzung am Frühlingsfest Zeitlarn endete für das Opfer in einem Krankenhausaufenthalt. Mit Hochdruck führt die Vilshofener Polizei die Ermittlungen, um den oder die Täter dingfest zu machen.

In der Nacht vom 06.04.2024 auf den 07.04.2024 gegen 00:30 Uhr schlug ein bislang noch unbekannter Täter einem 18-jährigen Festbesucher aus dem Landkreis Deggendorf mit den Fäusten ins Gesicht. Der Streit soll sich laut ersten Zeugenaussagen außerhalb des Festzeltes im Bereich der Latrinen ereignet haben.

Durch die Schläge wurde der junge Mann massiv im Gesicht verletzt und musste sich anschließend zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Bleibende Schäden können nach ärztlicher Auskunft nicht ausgeschlossen werden.

Nach ersten Erkenntnissen kann der flüchtige unbekannte Täter wie folgt beschrieben werden: Es handelte sich um einen ca. 180 cm großen Mann mit kurzen blond gelockten Haaren. Er hatte eine schlanke Statur und ein scheinbares Alter von 25-Jahren. Der im bayerischen Dialekt sprechende Täter trug eine Lederhose und ein hellblau-weiß kariertes Hemd.

Der junge Angreifer befand sich zur Tatzeit mutmaßlich in Begleitung einer weiteren männlichen Person, welche die Tat aus nächster Nähe beobachtet haben musste. Die Polizei sucht auch nach diesem Mann, der als wichtiger Zeuge auftreten kann.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, wird gebeten, sich umgehend mit der PI Vilshofen an der Donau in Verbindung zu setzen. Zeugen, welche eventuelle Lichtbild- oder Videoaufnahmen von dem Vorfall tätigten, werden ebenso dringend gebeten, diese für die geführten Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Meldungen bitte auch in diesem Fall unter der Tel.: 08541/9613-0 an die Ermittler der Polizeiinspektion Vilshofen a. d. Donau.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Wolfgang Stegbauer, PHK+, Tel: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 14.04.2024 um 11:05 Uhr