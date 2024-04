POSTMÜNSTER/NEUHOFEN; LKRS PASSAU

Gg. 18.15 Uhr wurde von einer Anwohnerin in der Pfarrkirchener Straße mitgeteilt, dass es aus dem Wohnhaus des alten Schreinereigebäudes starkt raucht. Bei Eintreffen der Feuerwehren stand das Anwesen bereits in Brand. Ein 82jähriger Bewohner konnte durch die Einsatzkräfte schwer verletzt geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Ersten Schätzungen zufolgte dürfte sich der Schaden auf ca. 150.000 Euro belaufen. Die Löscharbeiten sind derzeit noch nicht beendet.

Zur Brandursache ist derzeit ebenfalls noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau wurden mit den Ermittlungen beauftragt.