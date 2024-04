JETTENBACH, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Freitagabend, den 12. April 2024, kam es auf der Kreisstraße MÜ19 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei welchem ein Fußgänger tödlich verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Waldkraiburg hat noch vor Ort, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Kreisstraße war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.

Am Freitag, den 12. April 2024, befuhr ein 39-Jähriger gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 19 von Gars am Inn in Richtung Jettenbach. Auf Höhe Wasserfeld trat seinen Angaben zu Folge unvermittelt ein dunkelgekleideter Fußgänger auf die Fahrbahn. In der Dunkelheit erkannte der Fahrzeugführer den Fußgänger zu spät und erfasste diesen. Durch den Aufprall erlitt der 48-jährige Fußgänger schwerste Verletzungen und erlag diesen, trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen, noch am Unfallort.

Die Kreisstraße 19 war für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt. Von Seiten der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein unfallanalytisches sowie technisches Gutachten in Auftrag gegeben. Verkehrslenkungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr Jettenbach durchgeführt, welche mit insgesamt 15 Einsatzkräften vor Ort war.