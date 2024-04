ITZGRUND, LKR. COBURG. Am Freitagnachmittag wollte ein Radfahrer die Kreisstraße Coburg 1 bei Lahm überqueren. Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto erlag der Mann seinen schweren Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Am Freitag, gegen 15 Uhr, fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Coburg mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße CO 1 in Richtung Coburg. Parallel zur Straße verläuft ein Radweg und kreuzt die Fahrbahn auf Höhe der Ortschaft Lahm. An dieser Stelle wollte ein 86-jähriger Radfahrer aus dem Landkreis Haßberge die Kreisstraße überqueren und stieß dort mit dem Auto der 26-Jährigen zusammen. Der Radfahrer erlitt durch den Aufprall derart schwere Verletzungen, sodass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Reanimationsversuche durch Ersthelfer und kurz darauf durch einen Notarzt verliefen erfolglos. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Beamte der Polizeiinspektion Coburg übernahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang und erfuhren hierbei Unterstützung durch einen Sachverständigen, den die Staatsanwaltschaft Coburg an den Unfallort bestellt hatte. Bei der Überbringung der Todesnachricht an die Angehörigen des Radfahrers half ein Notfallseelsorger.

Die 26-jährige Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Zu ihrer Betreuung schickte die Integrierte Leitstelle ein Kriseninterventionsteam an die Einsatzstelle.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 40.000 Euro. Für die Dauer von Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Kreisstraße in beiden Richtungen für über drei Stunden komplett gesperrt.