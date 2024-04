BAYREUTH. Am Mittwochmorgen kam es in der Bismarckstraße zum körperlichen Angriff eines Erwachsenen auf einen 15-jährigen Schüler. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Mittwoch, gegen 7.45 Uhr, befand sich ein 15-jähriger Junge zu Fuß auf dem Weg zum Unterricht ins Richard-Wagner-Gymnasium. In der Bismarckstraße / Humboldtstraße traf er auf einen unbekannten Mann, der ihn unvermittelt angriff. Als sich der 15-Jährige zurecht verteidigte, kam es zu einer ernsthaften körperlichen Auseinandersetzung. Kurz darauf konnte sich der Schüler aus der Gewalt des Mannes befreien und rannte weiter zur Schule. Aufgrund der ungleichen Kräfteverhältnisse trug der Schüler mehrere leichte Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht davon.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat den Fall übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Die Täterbeschreibung:

zirka 45 Jahre alt

185 Zentimeter groß mit kräftiger Figur

schwarzes, grau-meliertes Haar

grauer Dreitagebart

hatte eine tiefe Stimme und sprach hochdeutsch

bekleidet mit: dunkelblauer Daunenjacke, schwarzen Jeans und schwarzen Sportschuhen

Wer hat am Mittwochmorgen in der Bismarckstraße die Auseinandersetzung beobachtet oder kann Angaben zu dem beschriebenen Mann machen? Hinweise bitte an die Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.