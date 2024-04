REGENSBURG. Von Mittwoch auf Donnerstag stiegen Diebe in zwei Firmengebäude auf dem Unteren Wöhrd in Regensburg ein. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Mitarbeiter einer Immobilienfirma und einer Schilderdruckerei stellten am Donnerstagmorgen einen Einbruch in ihre Firmengebäude in der Wöhrdstraße in Regensburg fest. Die Büroräumlichkeiten hängen zusammen und wurden durch Diebe nach Geld und Wertsachen durchsucht. Die Beute dürfte vermutlich im unteren vierstelligen Eurobereich liegen. Ein eingeschlagenes Fenster diente den Dieben vermutlich als Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung unter 0941/5062888 um Hinweise zu der Tat.