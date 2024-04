BAYREUTH. In der vergangenen Nacht brachten Unbekannte mehrere fremdenfeindliche Schmierschriften auf einem Gehweg und einer Verkehrsabsperrung an. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20 Uhr und 6.15 Uhr, brachten Unbekannte mit schwarzer Farbe einen fremdenfeindlichen Schriftzug auf dem Gehweg zwischen dem Rathaus am Luitpoldplatz und der Graserschule in der Schulstraße an. Außerdem beschmierten sie eine danebenstehende Warnbake mit einem Hakenkreuz und einer SS-Rune. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.