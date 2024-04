SINZING, LKR. REGENSBURG. Am Mittwoch, den 10. April 2024, gab sich ein Betrüger bei einer 52-jährigen Frau am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Die Frau überwies daraufhin mehrere tausend Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg.

Eine in Sinzing wohnhafte Frau erhielt am Mittwochabend einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Der Anrufer wies sie auf verdächtige Kontobewegungen hin. Um diese zu stoppen, sollte sie mit dem vermeintlichen Mitarbeiter der Bank zusammenarbeiten. Sie überwies daraufhin mehrere tausend Euro auf ein Konto. Als sie am nächsten Tag mit ihrer echten Bank Kontakt hatte, musste sie feststellen, dass es sich bei dem Anruf um eine Betrugsmasche handelte.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Es handelt sich hierbei um keinen Einzelfall! Mit diesen oder ähnlichen Maschen kommt es immer wieder vor, dass hohe Geldbeträge an Betrüger überwiesen werden.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz gibt deshalb folgende Tipps: