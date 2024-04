KNETZGAU, OT ZELL AM EBERSBERG, LKR. HAßBERGE. Am Donnerstag haben die freiwilligen Feuerwehren aus Zell und Knetzgau den Brand eines Holzstapels gelöscht. Nach derzeitigem Sachstand wird von Brandstiftung ausgegangen - die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, meldeten Passanten einen in Flammen stehenden Holzstapel. Dieser befand sich an einem Feldweg zwischen Zell a. Ebersberg und Knetzgau auf Höhe einer Heckenwirtschaft. Nach der Mitteilung konnte die Feuerwehr die Flammen erfolgreich löschen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt geht von einer möglichen Brandstiftung aus und hat aus diesem Grund die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter 09721/202-1731 zu melden.