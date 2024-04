NÜRNBERG. (361) Am frühen Donnerstagabend (11.04.2024) schlug ein erwachsenes Ehepaar unter Mithilfe einer bisher unbekannten Frau einen 13-Jährigen und dessen 18-jährige Schwester in einer Parkanlage im Stadtteil Kleinweidenmühle. Der Junge wurde durch den Angriff schwer verletzt.



Aus bislang unbekannter Ursache gerieten gegen 18:15 Uhr der 13-jährige Geschädigte und ein anderes Kind am Sandkasten, auf dem Spielplatz im Rosenaupark, in Streit. Daraufhin entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen der 25-jährigen Mutter des Kindes und dem 13-Jährigen in deren Verlauf schlug die Mutter den 13-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und an den Oberkörper. Eine bislang unbekannte Frau hielt hierbei den 13-Jährigen fest, so dass dieser sich nicht wehren konnte.

Als die beiden Schwestern des 13-Jährigen (18 und 7 Jahre alt) versuchten zu schlichten, kam der 36-jährige Vater mit zwei Bekannten hinzu und versetzte der 18-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend warf er den 13-Jährigen auf den Boden und traktierte ihn dort weiter mit Faustschlägen. Erst als die 18-jährige Schwester rief, dass sie die Polizei alarmiert, ließ er von dem Jungen ab und entfernte sich mit seiner Frau und den Bekannten vom Tatort.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte der 36-Jährige unweit des Tatortes von einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der 13-jährige Junge erlitt schwere Verletzungen und musste stationär in der Kinderklinik aufgenommen werden. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt.

Inzwischen hat die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Zur vollständigen Aufklärung der Tat bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 6115 zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser