BAD NEUSTADT A. D. SAALE, LKR. RHÖN GRABFELD. Seit dem 21. März wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Diese befindet sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 14-jährige Jasmin Forster wurde am 21. März, gegen 16:30 Uhr, zuletzt am Bahnhof in Bad Neustadt gesehen - seitdem ist sie verschwunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bis zur aktuellen Stunde ergebnislos. Vorliegenden Hinweisen nach besteht die Möglichkeit, dass sich das Mädchen in Schweinfurt, Bad Neustadt, Salz, Mellrichstadt oder auch in Stockheim aufhält.

Jasmin Forster kann wie folgt beschrieben werden:

165 cm groß

Normale Figur

Schwarze lockige Haare (schulterlang)

Zwei Ohrlöcher

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09521/927-0zu melden.