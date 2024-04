Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. In der Nacht auf Donnerstag kam es im Bamberger Ankerzentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Marokkanern. Ein 29-Jähriger soll dabei ein kleines Beil eingesetzt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt dieser nun in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, gegen 3 Uhr, gerieten die Männer im Alter von 29 und 31 Jahren im Ankerzentrum in Streit. Der 29-Jährige soll im Verlauf der Auseinandersetzung ein kleines Beil gegen seinen Kontrahenten eingesetzt haben. Dieser erlitt eine Kopfplatzwunde sowie eine leichte Verletzung an der Schulter. Der 29-Jährige selbst trug eine Wunde im Gesicht davon. Beide Männer wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen.

Am Freitag wurde der 29-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts Haftbefehl gegen den Mann, der inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.