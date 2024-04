Fahrradfahrer gestürzt - Unfallgeschehen unklar - Dringend Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagmittag ist ein Radfahrer zu Sturz gekommen, wurde dabei verletzt und auch kurzzeitig bewusstlos. Die Unfallermittler schließen derzeit nicht aus, dass es einen Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug gegeben hat. Zur Rekonstruktion des Geschehens suchen die Beamten dringend mögliche Zeugen.

Dem Sachstand nach ist der 49-Jährige mit seinem Fahrrad die Daimlerstraße von der Straße "An der Maas" in Richtung B26 entlang gefahren. Auf Höhe des dortigen Penny-Supermarkts ist der Mann, der bei der Fahrt einen Helm trug, aus aktuell noch ungeklärter Ursache zu Sturz gekommen.

In der Folge verlor der 49-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein, bevor er von Ersthelfern angesprochen wurde. Die Polizei Aschaffenburg hatte erst am Abend Kenntnis von dem Unfall erlangt, aber inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.

Der Fahrradfahrer erlitt aufgrund des Sturzes Frakturen und muss weiter medizinisch behandelt werden.

Um den Grund für den Unfall und den Geschehensablauf rekonstruieren zu können, suchen die Beamten nach möglichen Augenzeugen. Insbesondere die namentlich noch unbekannten Ersthelfer sind hier von Bedeutung. Darunter befand sich auch eine Frau, die dem Gestürzten ihr Mobiltelefon zur Verfügung gestellt hatte.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Kripo ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Unbekannte haben die Abwesenheit einer Bewohnerin genutzt, um gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen "Am Floßhafen" am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 11:40 Uhr. Die Täter verschafften sich dem Sachstand nach Zutritt zu dem Anwesen und anschließend gewaltsam Zugang zu der Wohnung. Nachbarn stellten den Einbruch fest und verständigten umgehend die Polizei. Ob bei dem Einbruch Wertgegenstände abhandengekommen sind, ist noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen inzwischen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Passanten auf entsprechenden Lärm oder verdächtige Personen aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Hubschrauber im Einsatz - Polizei sucht Zeugen

MÖMBRIS, OT DAXBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend hat ein bislang Unbekannter versucht in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Der Täter wurde dabei offensichtlich gestört und flüchtete unerkannt. Die weiteren Ermittlungen führ die Kriminalpolizei Aschaffenburg.

Am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, nahm ein Mann, der an dem Haus in der Schönbornstraße derzeit Renovierungsarbeiten vornimmt, Geräusche im Bereich des Anwesens wahr und machte sich auf die Suche nach der Ursache. Offensichtlich durch die Anwesenheit des aufgeschreckten Zeugen gestört, trat der Täter die Flucht in unbekannte Richtung an, ohne zuvor in das Anwesen gelangt zu sein. Der Täter hatte versucht die Terrassentür aufzuhebeln.

Die Polizei Alzenau leitete sofort weitreichende Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen, auch unter Einbindung eines Hubschraubers, ein. Bislang ist die Suche jedoch erfolglos geblieben.

Zeugen, denen vor, während oder nach der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kripo Aschaffenburg zu melden.

Einbruch in Vereinsgaststätte - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Ziel eines Einbruchs ist zwischen Mittwoch und Donnerstag der BSC Schweinheim geworden. Die Täter sind in das Gebäude gelangt, aber ohne Beute geflüchtet.

Am Donnerstag stellte ein Zeuge den Einbruch in das Vereinsheim fest und informierte die Polizei. Den ersten Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei nach müssen die Unbekannten zwischen Mittwoch, 22:30 Uhr, und Donnerstag, 13:00 Uhr, in die Räume eingedrungen sein. Neben der Gaststätte hatten sich die Einbrecher auch gewaltsam Zugang zu weiteren Räumlichkeiten verschafft und dabei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlassen.

Dem Sachstand nach haben sich die Täter schließlich ohne Beute aus dem Staub gemacht.

Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg auch nach Zeugen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

24-Jähriger mit über einem Promille unterwegs - Führerschein sichergestellt

MÖMBRIS, OT DAXBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Fahrt eines 24-Jährigen endete am späten Donnerstagabend im Ortsteil Daxberg. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der Pkw des Mannes wurde in der Glasbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn konnten die Beamten der Alzenauer Polizei deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von über einem Promille.

Der 24-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und von dort nach einer Blutentnahme entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

„Die Unfallzahlen zeigen, wer sich berauscht hinter das Steuer setzt, gefährdet sich und andere und das ist nicht hinnehmbar! Für mich steht es außer Frage, dass wir dem entgegenwirken und auch mit Blick auf anstehende Änderungen im Betäubungsmittelrecht verstärkt auf gezielte Kontrollen und Aufklärung setzen.“ (Detlev Tolle, Polizeipräsident)

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde zwischen 07:30 Uhr und 17:00 Uhr ein geparkter Seat Ibiza an der Heckstoßstange angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug war in der Heinrich-Eckstein-Straße abgestellt.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits in der Zeit zwischen dem 05. April, 09:00 Uhr, und dem 09. April, 11:00 Uhr, wurde ein VW Golf bei einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Kettelerstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Aus dem Keller eines Anwesens in der Königsberger Straße wurden zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr drei hochwertige Fahrräder im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

KARLSTEIN A. MAIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr, wurde in der Kahler Straße ein blaues Fahrrad der Marke Scott von einer Terrasse entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.