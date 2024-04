0724 – Ladendieb gefasst

Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Mittwoch (10.04.2024) entwendete ein 23-jähriger Mann Alkohol aus einem Supermarkt.

Gegen 09.50 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl im Unteren Talweg informiert. Der 23-Jährige entwendete Alkohol aus einem Supermarkt und flüchtete. Die Polizei fahndete nach dem 23-Jährigen und konnte diesen im näheren Umfeld des Supermarkts festnehmen.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten weiteren Alkohol, welcher einem anderen Diebstahl zugeordnet werden konnte.

Es wird nun wegen Ladendiebstahls gegen den 23-jährigen Mann ermittelt.

0725 – Zeugenaufruf nach Raub am Zoo

Mit Pressebericht 0698 berichteten wir wie folgt:

0698 – Raub am Zoo

Spickel/Herrenbach – Am gestrigen Sonntag (08.04.2024) kam es auf dem Brehmplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einem 24-Jährigen.

Der 22-Jährige verkaufte vor mehreren Monaten dem 24-jährigen Mann eine Jacke. Am gestrigen Sonntag forderte der 22-Jährige weiteres Geld für die Jacke von dem 24-Jährigen. Bei einem vereinbarten Treffen kam es zu einem Gerangel zwischen den beiden Männern. Hierbei entriss der 22-Jährige dem 24-Jährigen dessen Handy. Bei der Flucht stürzte der 22-Jährige und der 24-Jährige konnte sein eigenes Handy wiedererlangen. Der 22-Jährige flüchtete.

Polizeibeamte stoppten den 22-Jährigen wenig später. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes gegen den 22-jährigen Mann.

Ab hier neu:

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass ein bislang unbekannter Zeuge mittleren Alters bei dem Gerangel eingegriffen hat.

Die Kriminalpolizei Augsburg sucht nun nach dem unbekannten Zeugen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0726 – Nach Unfall geflüchtet

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (09.04.2024), 12.30 Uhr bis Mittwoch (10.04.2024), 08.20 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Trettachstraße.

Im oben genannten Zeitraum parkte ein Auto der Marke Audi am Straßenrand. Als der Eigentümer zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an dem Audi fest. Der Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0727 – Verkehrsunfall an Ampel

Hammerschmiede – Am gestrigen Mittwoch (10.04.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall an einer Ampel an der Mühlhauser Straße.

Gegen 11.20 Uhr fuhr eine 40-jährige Autofahrerin auf der Mühlhauser Straße stadtauswärts. An der Einmündung zur Bürgermeister-Wegel-Straße schaltete die Ampel vor der 40-Jährigen auf Rot, woraufhin diese abbremste. Ein hinter ihr fahrender 44-jähriger Autofahrer konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto der 40-Jährigen auf.

Die 40-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 44-jährigen Autofahrer.

0728 – Autos verkratzt

Antonsviertel – Im Zeitraum von Dienstag (09.04.2024), 19.30 Uhr bis Mittwoch (10.04.2024), 13.00 Uhr verkratzte eine bislang unbekannte Person die Fahrer- und Beifahrertüren zweier BMWs in der Imhofstraße. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

0729 – Versuchter Diebstahl eines Autos

Oberhausen – Im Zeitraum zwischen Dienstag (09.04.2024) und Mittwoch (10.04.2024) kam es in der Drentwettstraße zu einem versuchten Diebstahl eines Opels.

Am vergangenen Dienstag parkte eine 20-Jährige ihren Opel gegen 17.00 Uhr in der Drentwettstraße an einer Parkbucht. Als sie am gestrigen Mittwoch gegen 08.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Opel geöffnet wurde. Eine bislang unbekannte Person hat sich im oben genannten Zeitraum unbefugt Zugang zu dem Auto verschafft und versucht diesen zu entwenden.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahls eines Kraftwagens. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0730 – Unter Drogeneinfluss unterwegs

Bärenkeller – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (11.04.2024) war ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss auf dem Holzweg unterwegs.

Gegen 00.10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 18-Jährigen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.