567. Größerer Polizeieinsatz aufgrund vermeintlicher Bedrohungssituation – Taufkirchen

Am Mittwoch, 10.04.2024, gegen 17:00 Uhr, informierten mehrere Zeugen den Polizeinotruf 110 darüber, dass im Bereich Taufkirchen ein Mann mit einem Messer in der Hand auf einem Kinderspielplatz stehen würde. Den Zeugen kam die Situation bedrohlich vor. Aus Angst hatten sich Passanten mit ihren Kindern bereits entfernt. Aus diesem Grund wurden mehr als zehn Streifen, unter anderem das Unterstützungskommando USK, zur Einsatzörtlichkeit gesandt.

Die ersten eintreffenden Beamten konnten unweit vom gemeldeten Spielplatz in einem nahegelegenen Innenhof eines Gebäudes einen 54-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München feststellen, welcher auf Hüfthöhe ein Messer in der Hand hielt und auf Ansprache nicht reagierte. Auch nach mehrfacher Aufforderung das mitgeführte Messer niederzulegen, zeigte er keine Reaktion.

Um diese unklare und potentiell gefährdende Situation zu klären, wurde Pfefferspray und ein Distanzimpulsgerät durch die Polizei eingesetzt. Anschließend konnte der 54-Jährige gesichert werden. Er wurde dabei verletzt und musste zur ambulanten Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Das Messer wurde sichergestellt.

Der 54-Jährige wurde nach der ärztlichen Versorgung anschließend durch die Polizei aufgrund seiner psychischen Auffälligkeit und seines gefährdenden Verhaltens in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.

Die Münchner Polizei führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall.

568. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Keller – Schwabing

Am Dienstag, 09.04.2024, gegen 21:35 Uhr, gelangte ein 35-Jähriger (mit rumänischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in Schwabing. Dort öffnete er im Keller gewaltsam zwei Kellerabteile und entwendete diverse Gegenstände. Als ihn eine Anwohnerin ansprach flüchtete er.

Die Anwohnerin verständigte daraufhin umgehend den Polizeinotruf 110. Der 35-Jährige konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung unweit des Tatortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung konnten die Beamten die Tatbeute aus den Kellerabteilen auffinden und sicherstellen.

Der 35-Jährige wurde anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde am darauffolgenden Tag von einem Ermittlungsrichter entlassen. Der 35-Jährige wurde wegen des Einbruchsdiebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Durch das umsichtige Verhalten der Anwohnerin, konnten die eintreffenden Polizeibeamten den Tatverdächtigen noch in Tatortnähe antreffen und vorläufig festnehmen.

Haben Sie daher keine Scheu die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen, wenn Sie eine Straftat vermuten. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig!

„110 – Unsere Nummer. Deine Sicherheit“

569. Einbruch in Hotel – Kirchheim

Zwischen Dienstag, 09.04.2024, 14:30 Uhr, bis Mittwoch, 10.04.2024, 11:00 Uhr, kam es in einem Hotel in Kirchheim zu einem Einbruch.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in die Büroräumlichkeiten des Anwesens ein und entwendeten einen Möbeltresor samt Inhalt. Die Täter flüchteten unerkannt samt der Tatbeute.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Räterstraße, Glockenblumenstraße, Buntnesselweg und Hausener Holzweg (Kirchheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

570. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Serie von Diebstählen aus Zigarettenautomaten – Laim

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 04:30 Uhr, konnten Polizeibeamte einen 35-jährigen Italiener ohne festen Wohnsitz in Deutschland dabei beobachten, wie er einen Zigarettenautomaten gewaltsam öffnete. Nachdem er die Polizeibeamten als diese bemerkte, versuchte er noch vergeblich fußläufig zu flüchten, konnte jedoch von den Polizeibeamten im Anschluss vorläufig festgenommen werden.

In seinem mitgeführten und geparkten Pkw Mercedes wurden mehrere hundert Euro Bargeld, sowie verpackte Zigarettenpackungen im Wert von über hundert Euro aufgefunden. Zudem konnten verschiedene Tatwerkzeuge zur Öffnung von Zigarettenautomaten sichergestellt werden. Das Fahrzeug wurde als Tatmittel beschlagnahmt und zur Verwahrstelle verbracht.

Aufgrund anderweitiger polizeilicher Ermittlungen steht der 35-Jährige im Verdacht, eine Vielzahl von gleichgelagerten Diebstählen aus Zigarettenautomaten begangen zu haben.

Der Tatverdächtige wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht und am Montag, 01.04.2024, einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Es wurde mittlerweile Untersuchungshaft erlassen.

Gegen den Tatverdächtigen wird wegen einer Serie von Diebstählen aus Zigarettenautomaten im Bereich des Polizeipräsidiums München, Oberbayern Nord und der Bundespolizei ermittelt. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

571. Einbruch in Wohnung – Schwabing-West

Am Dienstag, 09.04.2024, zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr, gelangten der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam über die Eingangstür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwabing.

Der oder die Täter entwendeten diverse Schmuckstücke. Daraufhin flüchteten die Täter mitsamt der Tatbeute unerkannt.

Der Vermögensschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Clemensstraße, Schleißheimer Straße und Leonhard-Frank-Straße (Schwabing-West) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

572. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Neuhausen

Am Mittwoch, 10.04.2024, gegen 11:00 Uhr, teilte eine Anwohnerin im Bereich der Karl-Schurz-Straße mit, dass eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem 20-Jährigen mit Wohnsitz in München auf der Straße in Streit geraten waren. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll es zudem zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Als sich die 17-Jährige von der Örtlichkeit entfernen wollte, zog der 20-Jährige eine mitgeführte Schreckschusswaffe und zielte dabei in Richtung des 17-Jährigen. Dabei soll es auch zu einer Schussabgabe gekommen sein. Dies konnte die Mitteilerin vom Fenster aus beobachten. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Umgehend verständigte die Anwohnerin den Polizeinotruf 110. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beteiligten angetroffen werden. Der 20-Jährige wurde unter anderem wegen Bedrohung und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) übernommen.