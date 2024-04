EMSKIRCHEN. (353) Bislang Unbekannte brachten im Zeitraum zwischen Montagmittag (08.04.2024) und Mittwochmittag (10.04.2024) im Bereich der Bahnhofsunterführung in Emskirchen (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim) mehrere Graffiti an. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Der oder die Täter sprühten im genannten Zeitraum eine Zahlenkombination und einen Schriftzug mit rechtsradikalem Hintergrund in roter Farbe großflächig (4m x 1m) in einer Unterführung in der Bahnhofstraße in Emskirchen.

Das Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser / mc