KEMPTEN. Eine 69-Jährige nahm einem Linienbus mit Schülern am Morgen des 11.04.2024 im Kreuzungsbereich Bodmanstraße/Westendstraße die Vorfahrt, weshalb dieser eine Gefahrenbremsung durchführte. Einen Zusammenstoß konnte der Busfahrer vermeiden, jedoch verletzten sich mehrere Businsassen leicht.

Am 11.04.2024 gegen 07:30 Uhr kam es an der Einmündung Bodmannstraße/Westendstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem überwiegend mit Schülerinnen und Schülern besetzten Linienbus. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin fuhr zuvor von der Westendstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und nahm einem von links kommenden Linienbus die Vorfahrt.

Durch die gute Reaktion und den eingeleiteten Bremsvorgang des 35-jährigen Busfahrers konnte dieser eine Kollision zwischen den Fahrzeugen verhindern. Durch die Gefahrenbremsung des Busses stürzte eine Vielzahl von Personen im Bus. Acht Personen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Unter den Verletzten befand sich auch der Busfahrer selbst.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Zum Unfallzeitpunkt war der Bus mit knapp 40 Personen besetzt. Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich für die Zeit der Unfallaufnahme. (VPI Kempten)

