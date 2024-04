SCHALDING L.D.DONAU, PASSAU, BAB A 3. Bei einer großangelegten Kontrollaktion haben Passauer Schleierfahnder am Mittwoch, 10.04.2024, gegen 10.30 Uhr, bei einem 48-jährigen Albaner eine größere Menge Kokain sichergestellt.

Einsatzkräfte der Grenzpolizeiinspektion Passau haben gestern (Mittwoch, 10.04.2024), den Fahrer eines Mercedes aus dem Rhein-Sieg-Kreis (NRW) im Rahmen der mobilen Schleierfahndung in die Kontrollstelle an der Anschlussstelle Passau-Nord aus dem fließenden Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle und genaueren Überprüfung des Fahrzeuges fanden die Beamten in einem Versteck im Kofferraum über zwei Kilogramm Kokain.

Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau wegen des dringenden Tatverdachts der illegalen Einfuhr von Kokain am Donnerstag, 11.04.2024 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen, der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchhaft. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Passau dauern an.

Veröffentlicht: 11.04.2024, 13.10 Uhr