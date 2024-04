ARNSTORF, LKR. ROTTAL-INN. Am gestrigen Dienstag (09.04.2024) eskalierte ein Streit unter Wohnungsnachbarn derart, dass einer der beiden ein Messer eingesetzt und sein Gegenüber damit verletzt haben soll.

Wohl aufgrund einer Geldforderung gerieten ein 21- und 20-Jähriger an einem Wohnkomplex am Unteren Markt gegen 14.15 Uhr in Streit. Dieser eskalierte derart, dass der 21-Jährige seinen Wohnungsnachbarn mit einem Messer attackiert und dabei am Rücken sowie im Kopf- und Halsbereich verletzt haben soll. Über die alarmierte Integrierte Leitstelle wurde der 20-Jährige mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der 21-Jährige konnte durch hinzugerufene Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Pfarrkirchen vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Landshut zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen.

Bei einer gestrigen (10.04.2024) Vorführung am Amtsgericht Landshut wurde der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes erlassen und der 21-jährige Beschuldigte in eine umliegende JVA eingeliefert.

Veröffentlicht: 11.04.2024, 07.00 Uhr