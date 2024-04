NIEDERBAYERN – Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens, Ursache bislang nicht bekannt

ROßBACH, LKR. ROTTAL-INN. Am Mittwoch, den 10.04.2024 gegen 23:30 Uhr, gerieten zwei Scheunen eines landwirtschaftlichen Vierseithofes in Brand. In den Scheunen befanden sich primär diverse landwirtschaftliche Maschinen, keine Tiere. Es entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro.

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten zwei Scheunen eines landwirtschaftlichen Anwesens in Brand. Das Wohnhaus ist nicht betroffen. Personen sind nicht verletzt.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizeiinspektion Passau.

Veröffentlicht am 11.04.2024 um 00:38 Uhr