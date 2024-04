0719 – Tatverdächtiger verhaftet

Mit Pressemeldung 0677 berichteten wir folgendes:

Aichach – Am gestrigen Donnerstag (04.04.2024) griff ein 37-Jähriger offenbar eine 30-Jährige und einen 31-Jährigen in der Franz-Beck-Straße an und entwendete dabei einen Rucksack.

Gegen 20.00 Uhr waren die 30-Jährige und der 31-Jährige in der Franz-Beck-Straße unterwegs. Hierbei griff der 37-Jährige die beiden offenbar unvermittelt an, wodurch beide zu Boden stürzten. Im weiteren Verlauf bedrohte er den 31-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge und entwendete den Rucksack der Frau. Anschließend flüchtete der 37-Jährige in unbekannte Richtung. Die 30-Jährige und der 31-Jährige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 37-Jährigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief negativ.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beteiligten Personen. Die näheren Hintergründe zur Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Ab hier neu:

--- in Absprach mit der Staatsanwaltschaft ---

Der 37-jährige Tatverdächtige wurde am Montag (08.04.2024) von einer Polizeistreife in Augsburg routinemäßig kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann für den o.g. Fall als Tatverdächtiger in Frage kommt und gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Die Polizeibeamten verhafteten den 37-Jährigen.

Am gestrigen Dienstag (09.04.2024) wurde der Mann am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Der Richter setzte dabei den Haftbefehl in Vollzug. Der 37-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

0720 – Brand eines Verkaufsanhängers

Höchstädt a.d.Donau – Am gestrigen Dienstag (09.04.2024), gegen 22.20 Uhr kam es an der Galgenmühle aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brand eines Verkaufsanhängers. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0.

0721 – Versuchter Diebstahl aus einem Auto

Stadtbergen – Im Zeitraum von Dienstag (26.03.2024) bis Dienstag (09.04.2024) versuchte sich eine bislang unbekannte Person unerlaubt Zugang zu einem VW Crafter zu verschaffen.

Ein 34-jähriger Mann parkte den VW Crafter im oben genannten Zeitraum in der Ottostraße. Am gestrigen Dienstag (09.04.2024) bemerkte er Hebelspuren an dem Auto.

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6, unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0722 – Unfallflucht auf der Autobahn

Autobahn A8 / AS Augsburg West / FR München – Am vergangenen Montag (08.04.2024) kam es zu einer Unfallflucht auf der A8 in Richtung München.

Gegen 10.00 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem BMW von der B17 auf die Autobahn A8 in Fahrtrichtung München auf. Der BMW-Fahrer wechselte vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur. Ein bislang unbekannter Autofahrer mit Anhänger, welcher auf der rechten Fahrspur hinter ihm fuhr, musste daraufhin abbremsen und stieß in das Heck des BMW-Fahrers.

Der BMW-Fahrer fuhr daraufhin auf den Standstreifen. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1910.

0723 - Verbandsübergreifende Großkontrolle des Güterkraftverkehrs

Bundesstraße B17 / Parkplatz Lechfeld / FR Norden – Am vergangenen Montag (08.04.2024) wurde zwischen 09.00 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz Lechfeld, Höhe Hurlach, an der B17 in Richtung Augsburg durch die Verkehrspolizei Augsburg eine Kontrollstelle für Fahrzeuge des Schwerverkehrs eingerichtet.

Gut 50 polizeiliche Einsatzkräfte aus den Polizeipräsidien Schwaben Nord, Schwaben Süd-West und Oberbayern Nord waren vertreten. Zusätzlich waren Vertreter der Staatsanwaltschaft sowie Kräfte des Hauptzollamtes Augsburg und des Bundesamtes für Logistik und Mobilität.

Insgesamt wurden mehr als 200 Fahrzeuge kontrolliert.

Beanstandet wurden 58 Fahrzeuge wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten) sowie nach dem Güterkraftverkehrsgesetz. Außerdem kamen gefahrgutrechtliche Verstöße, unvorschriftsmäßige Fahrzeugtechnik und Ladungssicherung und Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Anzeige.

5 Fahrzeuge wurden u. a. wegen technischen Verstößen stillgesetzt.

Eine Person wurde wegen eines bestehenden Haftbefehls verhaftet und zur Verbüßung in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Zwei Personen wurden wegen Verstößen nach dem Waffengesetzt angezeigt.

Durch das Hauptzollamt Augsburg wurden 5 Vollstreckungen aufgrund von Ausschreibungen mit Bußgeldern in Höhe von 750,- Euro durchgeführt.