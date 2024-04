HASSFURT, LKR, HASSBERGE. Seit Montagabend wird ein 20-Jähriger vermisst, der sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Haßfurter Polizei hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 20-jährige Robert Wingerter verließ sein Elternhaus in der Straße „Himmelreich“ am Montag zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Sämtliche Versuche der Kontaktaufnahme durch Familie und Freunde verliefen ergebnislos. Sie meldeten ihn schließlich am Dienstabend vermisst. Die Haßfurter Polizei suchte bereits in der Nacht mit Unterstützungskräften nach dem jungen Mann und setzte ihre Suche auch am Mittwoch fort.

Herr Wingerter kann wie folgt beschrieben werden:

180-185 cm groß

65-70 kg

schlank

vermutlich dunkle Kleidung

führt schwarzen Rucksack und einen Fußball mit sich

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09521/927-0 zu melden.