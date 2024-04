MINDELHEIM. Am 09.04.2024 ereignete sich in Mindelheim in der Bad Wörishofer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Notarztfahrzeug und einem Pkw.

Das Notarztfahrzeug bog nach ersten Ermittlungen unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn vom Mühlweg in die Bad Wörishofer Straße ein und kollidierte dort mit dem Querverkehr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Polizei Mindelheim nahm den Verkehrsunfall vor Ort auf und leitete gegen den Fahrer des Notarztwagens ein Verfahren aufgrund der Vorfahrtsverletzung ein. Der Sachschaden wird auf 18.000,- Euro geschätzt. (PI Mindelheim)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).