Der 81-jährige Jakob Specht verließ am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr zu Fuß das Krankenhaus in der Josef-Schneider-Straße und ist seitdem nicht mehr auffindbar. Sämtliche Suchmaßnahmen im Gebäude selbst und bei möglichen Anlaufadressen verliefen negativ. Herr Specht, welcher in Tauberbischofsheim wohnt, ist für seine Angehörigen seit dem Vormittag nicht mehr erreichbar. Die Würzburger Polizei sucht nach dem Mann und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Herr Specht wird wie folgt beschrieben: