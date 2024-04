WÜRZBURG / INNENSTADT. Die Polizei hat am Samstagnachmittag einen 31-jährigen Mann festgenommen und diesen am nächsten Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Mann steht unter dem dringendem Tatverdacht, mehrfach auf einen Mann eingetreten und diesen dadurch verletzt zu haben. Die Tat ereignete sich am Bahnhofsvorplatz - dieser wird von der Polizei videoüberwacht.

Am Samstag, gegen 15:00 Uhr, haben Passanten einen pöbelnden Mann am Bahnhofsvorplatz mitgeteilt. Nachdem der Bereich polizeilich videoüberwacht wird, hatten die Beamten bereits bei Eingang der Mitteilung die Möglichkeit sich einen ersten Eindruck über das Geschehen zu machen. Hierbei erkannten sie schnell die Person um die es ging und sahen, wie dieser unvermittelt auf einen am Boden sitzenden 33-jährigen Mann eintrat.

Die Polizei war daraufhin schnell vor Ort und konnte den 31-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der Geschädigte wurde mit einem Krankenwagen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt dieser nur leichte Verletzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 31-jährige Tatverdächtige am Sonntagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen dem dringenden Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung. Im Anschluss an die Vorführung wurde der 31-jährige unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Polizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen zur Tat selbst aber auch zum Motiv des 31-Jährigen aufgenommen.