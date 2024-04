REGENSBURG. Am Montag, 8. April verschaffte sich ein 59-Jähriger Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Regensburger Norden. Hierbei wurde er durch einen Bewohner überrascht und konnte durch die Polizeiinspektion Regensburg Nord festgenommen werden.

Am Montagmittag hebelte ein 59-jähriger tschechischer Staatsbürger die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Isarstraße in Regensburg auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Dort konnte er kurze Zeit später durch den 28-jährigen Bewohner der Wohnung angetroffen und eingesperrt werden. Dem Einbrecher gelang dennoch die Flucht, woraufhin der 28-Jährige die Verfolgung aufnahm. Kurz darauf erfolgte die Festnahme des 59-Jährigen durch eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Regensburg Nord. Zu diesem Zeitpunkt war der Tatverdächtige im Besitz von Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro.

Im Zuge der weiteren Sachbearbeitung konnten die Beamten feststellen, dass gegen den 59-Jährigen bereits ein Europäischer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth aufgrund eines weiteren Wohnungseinbruchs bestand. Der Ermittlungsrichter des Amtsgericht Regensburg bestätigte bei der Vorführung den Haftbefehl. Anschließend wurde der 59-Jährige in eine bayerische Justizvollzugsanstalt verbracht.

Mittels eines DNA-Abgleichs konnte die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg den 59-Jährigen zudem mit einem weiteren Einbruchsdiebstahl im Regensburger Raum aus dem Jahr 2023 in Verbindung bringen.

Darüber hinaus kam es am Montag, 8. April zwischen 06:15 und 07:10 Uhr zu einem weiteren Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der zuvor genannten Örtlichkeit. Der bisher unbekannte Täter versuchte sich mit einem unbekannten Gegenstand Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen, scheiterte jedoch an der versperrten Wohnungstüre. Ob der Fall mit dem festgenommenen 59-Jährigen in Verbindung steht, wird derzeit durch die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geprüft.

Zeugen, die am 8. April in der Nähe der Brandlberger Straße in Regensburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.